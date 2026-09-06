Santa Brigida, gomme squarciate alle pallavoliste del Valpala Volley

Le loro quattro auto con tutte le gomme squarciate. È la brutta sorpresa che ieri mattina, a Caprile Superiore, frazione di Santa Brigida, si sono trovate le giocatrici della Valpala Volley, militante nella categoria B2 nazionale. Le sportive avevano parcheggiato venerdì pomeriggio le loro auto in un’area di sosta a dieci minuti dall’Eremo San Rocco, baita che hanno affittato in questo periodo dedicato alla preparazione.

«Quanto accaduto ha anche influito negativamente sulla preparazione che stiamo effettuando. Non capiamo come si possa arrivare a compiere un gesto simile che non ha riguardato solo noi» Passata la notte, sabato mattina sono scese con l’intenzione di dirigersi alla palestra di Olmo, dove avrebbero dovuto svolgere un allenamento mattutino e uno pomeridiano. Ma non l’hanno potuto fare perché si sono appunto trovate di fronte alle loro auto danneggiate: «Si tratta – sostiene l’allenatrice – di ragazze che studiano e lavorano e quanto gli è stato fatto arrecherà loro pesanti disagi. Quanto accaduto ha anche influito negativamente sulla preparazione che stiamo effettuando. Non capiamo come si possa arrivare a compiere un gesto simile che non ha riguardato solo noi».

Oltre alle quattro auto delle pallavoliste, infatti, sono state squarciate le gomme di altre due auto parcheggiate lì vicino. Il parcheggio dove è avvenuto il fatto è solitamente utilizzato da cercatori di funghi. Scoperti gli atti vandalici, le sportive hanno subito dato l’allarme chiamando i carabinieri e facendo anche intervenire il carro attrezzi per la rimozione delle auto danneggiate. L’operazione, però, è risultata molto difficoltosa proprio perché tutto intorno c’erano parcheggiate molte auto che ostruivano il passaggio.

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