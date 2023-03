Sant’Omobono Terme, si infortuna mentre è impegnato in alcuni lavori agricoli: muore 69enne

Un uomo di 69 anni è morto mentre era impegnato in operazioni di tipo agricolo a Sant’Omobono Terme. L’allarme è scattato intorno alle 12,30 in via degli Alpini e sul posto sono giunte due ambulanze e l’Elisoccorso: le condizioni del 69enne sono apparse fin da subito molto gravi. I soccorritori hanno operato in codice rosso ma giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i Vigili del fuoco di zona. Saranno i carabinieri di Zogno a chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo si trovasse in una zona impervia del paese quando è stato colpito da un albero mentre era alla guida di un mezzo agricolo.