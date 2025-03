Serina, spray al peperoncino sulla corriera: otto bimbi intossicati

Otto bambini tra i 6 e i 13 anni sono rimasti lievemente intossicati a Serina nella mattinata di venerdì 21 marzo. I giovani studenti erano a bordo della corriera che trasporta gli scolari di Oltre il Colle all’Istituto comprensivo di via Palma il Vecchio a Serina, quando, stando alle prime ricostruzioni, uno di loro ha spruzzato dello spray al peperoncino all’interno del mezzo, per cause ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Zogno.