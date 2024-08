Cosa del Grand Hotel a San Pellegrino ha attirato la sua attenzione?

Quanto ha influito il marchio dell’acqua, molto conosciuto negli Stati Uniti?

«S. Pellegrino è un marchio di fama mondiale, celebrato per la sua presenza in film e in rinomate strutture gastronomiche. Al Grand Hotel San Pellegrino onoreremo e “sposeremo” lo stile di vita S. Pellegrino, che incarna la salute, il benessere e la raffinatezza, infondendolo in ogni aspetto dell’esperienza degli ospiti».