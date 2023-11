Tangenti, assoluzione definitiva per Piccinelli: «È emersa la verità»

È definitiva l’assoluzione con formula piena – «perché il fatto non sussiste» – per l’ex senatore di Forza Italia ed ex assessore provinciale all’Urbanistica Enrico Piccinelli, che 6 anni fa era finito a processo per corruzione, accusato di aver intascato parte di una maxi tangente (per quasi un milione in totale), versata per facilitare l’approvazione in Provincia – poi mai avvenuta – dell’allora Pgt, il Piano di governo del territorio di Foppolo e Valleve, con cubature sovradimensionate. Condannato a luglio dello scorso anno a cinque anni in primo grado, nel giugno scorso era stato invece assolto dalla Corte d’Appello di Brescia.

La Procura rinuncia al ricorso

Ora la Procura generale di Brescia ha rinunciato a ricorrere in Cassazione contro questa sentenza di assoluzione e dunque la decisione è diventata definitiva ed esecutiva. Più che soddisfatto l’interessato: «Adesso sono pienamente soddisfatto perché è emersa finalmente e definitivamente la verità – sottolinea Piccinelli –: assieme ai miei avvocati avevamo scelto la strada del dibattimento, sapendo che sarebbe stata senza dubbio più onerosa e complessa, ma perché essendo io certo della mia innocenza ero sicuro che la verità sarebbe venuta a galla. E così è stato».

La sentenza di primo grado

Enrico Piccinelli L’ex senatore azzurro si toglie ora qualche sassolino dalle scarpe: «La sentenza di primo grado era stata folle e incomprensibile. Fortunatamente dal dibattimento in appello i giudici hanno analizzato con serenità e a fondo le carte e hanno smontato pezzo per pezzo tutte le accuse nei miei confronti, facendo emergere che erano infondate». Vero anche che ci sono voluti 6 anni: «Sì e dispiace per come da alcuni passaggi dei magistrati nel fascicolo sia emersa la loro malafede, perché ora si è appunto arrivati a questa assoluzione con la formula piena, ovvero che il fatto non sussiste. Il fatto stesso che la Procura generale abbia deciso di non presentare ricorso in Cassazione significa che ci troviamo di fronte a una sentenza d’appello molto forte e senza alcuna possibilità di appigli. Leggendola si scorrono diversi richiami a sentenze proprio della Cassazione che sostengono la tesi dell’assoluzione».

Come mai, dunque, Piccinelli era stato accusato di aver ricevuto una tangente? «Non mi sono fatto idee particolari – ammette –: non sono emerse telefonate, messaggi, atti che riconducessero a me. Il mio nome è stato fatto a mia insaputa per estorcere del denaro a qualcuno». Piccinelli è stato difeso dagli avvocati Mauro Angarano e Gianluca Quadri. Il filone d’inchiesta con il suo nome era emerso durante le indagini per bancarotta fraudolenta ai danni di Brembo Super Ski, la società – poi fallita – che gestiva gli impianti di risalita di Foppolo e San Simone.

L’assoluzione definitiva