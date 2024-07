Trombe d’aria, grandinate e forti temporali nelle valli: fiumi in piena - Foto/Video

Vento fortissimo, pioggia torrenziale e grandine. Una piccola tromba d’aria si è abbattuta sulle Orobie nella mattinata di venerdì 12 luglio verso le 7.

Una perturbazione in quota ha investito la Valle Seriana, Valle Brembana e la Valle di Scalve. Per ora non si contano particolari danni ma la forza e l’impatto del vento ha abbattuto decine di alberi in Valle Brembana a Lenna come testimonia il video postato sui social da Ferdy Wild.

Tromba d’aria in Val Brembana, decine di alberi abbattuti da FerdyWild a Lenna. Video di Instagram

Si segnala anche una frana in via Zappello a San Giovanni Bianco e sempre nel paese una crepa sulla strada e una frana anche in via Roncaglia. Una strada a Dossena è chiusa per una serie di alberi caduti a terra che hanno tranciato cavo Enel lasciando parte del paese senza corrente. Alberi sradicati, qualche tetto scoperchiato, alcune strade comunali momentaneamente interrotte per alberi caduti sulla strada anche a Serina.

Un tetto scoperchiato ad Ardesio

(Foto di Michela Gaiti) La lamiera volata via al cimitero di Ardesio (Foto di Frana in frazione Roncaglia sulla strada che da San Giovanni porta a Taleggio)

Super grandinata e alberi caduti in Valle Seriana

In Valle Seriana forte vento e una super grandinata a Oltre il Colle dove le strade sono state imbiancate completamente. A Serina, in via Fornaci, tetto in parte scoperchiato a Oneta in via Marconi, a Gromo in via San Bartolomeo, a Ornica in via provinciale e a Valbondione sono caduti alberi sulla strada. A Ornica è anche interrotta la corrente da stanotte. Una pianta a Gavazzo é scesa sulla strada provinciale ostruendola. Sono intervenuti per liberare la strada la Croce blu di Gromo insieme al vigile del Comune di Valbondione.

Alberi caduti a Valbondione Alberi caduti a Valbondione

Vento fortissimo anche ad Ardesio dove sono caduti alberi nel viale del cimitero ed è volato via una lamiera di copertura del muro di cinta del cimitero.

La super grandinata a Oltre il Colle Grandinata al comune di Camerata Cornello

La grandinata a Zambla Bassa La grandinata a Zambla Bassa

Guarda la forza del vento ad Ardesio in questo video.

Raffiche di vento e pioggia su Ardesio. Video di Michela Gaiti

Ragazzi sorpresi dal maltempo in Presolana

Sorpresi dal maltempo un gruppo di sette ragazzi che aveva trascorso la notte in bivacco sopra la Presolana. Il soccorso alpino li ha raggiunti mentre scendevano e li ha accompagnati a valle.

Frane in Valle di Scalve

In Valle di Scalve una frana è scesa sulla Via Mala in corrispondenza del confine tra Bergamo e Brescia, piante e massi sulla strada tra Vilminore e Vilmaggiore in corrispondenza del Tino. Brutta avventura a lieto fine.

La perturbazione anche nell’hinterland e in città

La perturbazione in mattinata si è spostata poi anche in pianura, in particolare nell’hinterland cittadino dove ha causato meno disagi ma come nel caso di Seriate qualche ramo e albero è caduto a terra come in via Nazionale.

L’albero caduto in via Nazionale a Seriate

Fiumi Brembo e Serio in piena

La forte perturbazione che ha colpito la nostra provincia ha portato oltre 100mm di precipitazioni in poche ore in montagna. L’acqua ha gonfiato i fiumi, il cui livello si va alzando con il passare delle ore. Qui alcune immagini del Serio a Gromo nella tarda mattinata.

Il fiume Serio in piena a Gromo

(Foto di Avellino Bonetti) La frana sulla strada tra Santa Brigida e la frazione Caprile

Isolata Caprile frazione di Santa Brigida in Val Brembana

Una frana è caduta sulla strada che collega la piccola frazione di Caprile a Santa Brigida in Alta Val Brembana, che risulta isolata.

Le previsioni meteo per le prossime ore

L’anticiclone sta cedendo sotto la spinta di correnti più fresche atalantiche che portano a temporali -afferma Davide Sironi di 3BMeteo.com-. Sulla provincia di Bergamo dalle prime ore del mattino i fenomeni più intensi si sono verificati sulle Valli. In particolare si segnalano 100 mm di precipitazioni a Colere, Valbondione e Valcanale. C’è da attendersi una piena del Brembo e del Serio proprio a seguito di questi fenomeni. Nel pomeriggio ci sarà una breve pausa, ma entro sera sono previsti nuovi fenomeni con forte vento e grandinate».