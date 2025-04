Zogno, 59enne muore schiacciato da un pannello nel cantiere di una villa - Video

Incidente sul lavoro a Zogno

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto schiacciato da un pannello di legno e acciaio dal peso di 150 chilogrammi. L’allarme è scattato poco dopo le 13: ad allertare i soccorsi un vicino, che notando il furgone parcheggiato e non vedendo nessuno si è insospettito ed è entrato nel cantiere per controllare, trovando l’uomo schiacciato dal pannello. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats, oltre ai soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.