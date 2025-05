Zogno, cade grosso masso: bloccata la strada per Poscante

La strada è attualmente chiusa da ambo i lati in via Molino a quattrocento metri dal masso per consentire ai veicoli l’inversione. Per arrivare a Poscante da Zogno si può percorrere l’altra strada che attraversa Grumello de Zanchi. I tecnici sono al lavoro per decretare le cause della caduta del masso: non ci sono famiglie isolate.