Albano, muore a 52 anni investito in bici da un’auto

Un uomo di 52 anni, Luca Rossi, è morto venerdì sera, 12 gennaio, poco dopo le 22,30, dopo essere stato investito da un’automobile lungo via Cavour, ad Albano Sant’Alessandro. I particolari dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori è stata impressionante. L’impatto, secondo una prima ricostruzione violentissimo, è stato in prossimità dell’incrocio con via Galvani.

Illeso il conducente dell’auto, un giovane di 21 anni della zona portato comunque in ospedale per i test su alcol e droga. A giudicare dalla scena dell’incidente, l’impatto deve essere stato violentissimo. Via Cavour è una strada interna al paese di Albano. Solitamente trafficata, ma non un’arteria di scorrimento veloce. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche la polizia stradale di Treviglio.