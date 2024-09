Auto contro moto a Borgo di Terzo, sei feriti e traffico in tilt

Coinvolte sei persone tra cui una ragazzina di 14 anni. Sul posto immediati i soccorsi con 4 ambulanze e due auto mediche: dalle prime informazioni pare ci sia una persona in condizioni critiche.

Non è ancora chiara la dinamica dello schianto nè chi è ferito in condizioni più serie delle sei persone coinvolte: la strada è stata chiusa al traffico fino a intorno le 17.30 per permettere i soccorsi e i rilievi.