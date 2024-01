Falciato in bici da un’auto, lunedì i funerali di Luca Rossi

Sarà celebrato lunedì 15 gennaio, alle 10, nella parrocchiale di Albano Sant’Alessandro il funerale di Luca Rossi, l’operaio di 52 anni che ha perso la vita nell’incidente venerdì sera in via Cavour. L’uomo stava ritornando a casa, in via Monte Grappa, dopo il turno di lavoro a Scanzorosciate. Era alla guida della sua bici, nel centro abitato, poco distante dal supermercato Carrefour, quando è stato falciato da una Peugeot Gt guidata da un ragazzo, anche lui del paese.