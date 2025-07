Frana a San Paolo d’Argon: chiusa la Statale 42 del Tonale

A causa di una frana è temporaneamente chiusa la statale 42 «Del Tonale e Della Mendola» in entrambe le direzioni, a San Paolo d’Argon. Lo comunica l’Anas la quale spiega che Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. I detriti e la terra hanno invaso la carreggiata in un tratto in cui il livello stradale scende leggermente in trincea.