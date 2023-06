Il lago d’Endine invaso dalle piante acquatiche: scatta l’allarme

Il lago di Endine si sta riempiendo di piante acquatiche: i sindaci dei quattro comuni (Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone al lago e Monasterolo del Castello) hanno inviato una lettera alla Provincia di Bergamo per segnalare il problema e chiedere un intervento urgente, indicando anche che la società Manutenzione e Promozione Laghi (la srl controllata dall’Autorità di bacino dei laghi di Iseo Endine e Moro) è già pronta con i propri battelli spazzino a raccogliere la vegetazione a galla . «Da alcune settimane – conferma Simone Scaburri, sindaco di Spinone, mittente della comunicazione spedita sabato a Via Tasso – la proliferazione delle piante acquatiche ha raggiunto livelli mai visti prima, sia per quanto riguarda la superficie del lago occupata, sia per quanto riguarda la loro persistenza. Il problema si presenta con sempre maggiore anticipo e dura più a lungo che in passato».