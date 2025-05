Incidente a Bianzano, ferito un 52enne: interviene l’Elisoccorso

Grave incidente a Bianzano, sabato 3 maggio poco prima delle 13, nella zona boschiva di via Cimitero, lungo la parte finale della strada comunale che conduce verso la località «Ludù». Un uomo di 52 anni è rimasto ferito in seguito al ribaltamento del mezzo che stava conducendo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso partito da Bergamo, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente intorno alle 12.50. Le condizioni del 52enne sarebbero gravi ma non in pericolo di vita: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco per recuperare il mezzo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.