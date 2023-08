Investimento a Endine, muore 17enne

È successo in via Cavenaghi, la strada che costeggia il lago, poco dopo piazza San Felice. Ancora non si hanno informazioni nel dettaglio sulla dinamica dell’incidente: il giovane sarebbe stato travolto da un furgone. Sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto a causa dei traumi causati dall’impatto con il mezzo.

Sul luogo dell’investimento anche i carabinieri: dalle prime informazioni pare che il furgone fosse guidato da un residente di Endine.