Ranzanico, auto contro una pianta: ferito un 29 enne

Grave incidente nella serata di sabato 27 gennaio tra Ranzanico ed Endine Gaiano , all’altezza dell’hotel Romanella sul lungolago: una Polo Volkswagen è finita, per ragioni ancora da accertare, contro un albero mentre viaggiava verso Bergamo lungo la statale 42.

Sul posto, intorno alle 21, sono subito giunte due ambulanze da Lovere e Trescore, le auto medicalizzate e l’Elisoccorso da Sondrio. Sul posto anche i carabinieri e Radiomobile di Clusone, i Vigili del fuoco di zona. Ferite due persone, tra cui un giovane di 29 anni e una donna, trasportati all’ospedale di Seriate e di Trescore in gravi condizioni. Il traffico sulla ex statale 42 è andato in tilt e la strada è stata riaperta poco prima delle 23.