San Paolo d’Argon, frontale tra auto e camion: ferita una donna

Schianto a San Paolo d’Argon nel primo pomeriggio di giovedì 25 luglio. In via Nazionale, verso le 13,30, si sono scontrati frontalmente un’auto e un camion. Nell’incidente è rimasta ferita la conducente dell’auto, una donna di 69 anni, che è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo.