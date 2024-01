Schianto tra un tir e un furgone, due feriti gravi a San Paolo d’Argon: strada chiusa

Due le persone ferite: un ragazzo di 28 anni e una uomo di 56. Sul posto tre ambulanze e due auto mediche per il trasferimento dei feriti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I due uomini risultano in gravi condizioni , in prognosi riservata a causa dei traumi provocati dallo schianto frontale.

Per permettere i soccorsi e la bonifica della strada, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Uscite obbligatorie a San Paolo D’Argon e Trescore. «Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile» fa sapere l’Anas.