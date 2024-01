Precipita dal Cimon della Bagozza: morto un escursionista

Gravissimo incidente in montagna nel primo pomeriggio di sabato 27 gennaio. Un escursionista è morto precipitando mentre scendeva dal versante bresciano dal Cimon della Bagozza, in territorio del comune di Lozio. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scivolato e poi precipitato per diversi metri, morendo sul colpo. Coinvolta una seconda persona, che però non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto il Soccorso alpino da Schilpario. L’elisoccorso di Brescia sta effettuando il recupero della salma.