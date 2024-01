Schilpario, escursionista muore precipitando in un canalone al Passo dell’Ortica

Gravissimo incidente in montagna nel primo pomeriggio di sabato 27 gennaio tra la Val di Scalve e la Valcomonica. Un escursionista bresciano di Bagnolo Mella è morto precipitando in un canalone mentre scendeva dal versante bresciano dal Cimon della Bagozza, nei pressi dei Laghetti delle Valli, in territorio del comune di Lozio. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scivolato e poi precipitato per diversi metri, morendo sul colpo.