Cronaca / Valle di Scalve
Martedì 09 Settembre 2025

Un orso avvistato e filmato in Val di Scalve sopra il rifugio Tagliaferri- Il video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

LA CURIOSITÀ. Domenica 7 settembre in Val di Scalve un gruppo di ragazzi increduli ha filmato un piccolo esemplare di orso che correva sul versante opposto al loro. Guarda.

Massimo Sonzogni
Massimo Sonzogni

Schilpario

È stato filmato nella mattinata di domenica 7 settembre in Valle di Scalve, prima sotto il passo di Belviso e poi sotto il rifugio Tagliaferri da un gruppo di amici che erano in cammino.

All’improvviso sul versante opposto al loro, hanno visto un animale che correva, probabilmente spaventato dalla presenza dell’uomo. Dopo qualche istante di sorpresa, incredulità e meraviglia sono riusciti a filmarlo per qualche secondo.

E anche se da una distanza piuttosto elevata, è subito stato evidente che si trattava di un plantigrado. L’avvistamento è stato confermato dalla polizia provinciale.

Un orso avvistato e filmato sopra il rifugio Tagliaferri in Val di Scalve.

Schilpario
Ambiente
Risorse naturali
Montagne
Storie, Curiosità
Animali
Massimo Sonzogni