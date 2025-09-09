Un orso avvistato e filmato in Val di Scalve sopra il rifugio Tagliaferri- Il video

È stato filmato nella mattinata di domenica 7 settembre in Valle di Scalve, prima sotto il passo di Belviso e poi sotto il rifugio Tagliaferri da un gruppo di amici che erano in cammino.

All’improvviso sul versante opposto al loro, hanno visto un animale che correva, probabilmente spaventato dalla presenza dell’uomo. Dopo qualche istante di sorpresa, incredulità e meraviglia sono riusciti a filmarlo per qualche secondo.

E anche se da una distanza piuttosto elevata, è subito stato evidente che si trattava di un plantigrado. L’avvistamento è stato confermato dalla polizia provinciale.