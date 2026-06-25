Val di Scalve, riapre il rifugio Tagliaferri: la gestione «torna» nelle mani di Cesco

L’attesa è stata lunga, ma alla fine il bando ha dato l’esito atteso da molti: il rifugio Nani Tagliaferri torna alla famiglia Tagliaferri. A gestire il presidio più alto delle Orobie (2.328 metri), situato sul territorio del Comune di Schilpario nei pressi del passo di Venano, sarà ancora Francesco «Cesco» Tagliaferri con la sua famiglia.

La storia del rifugio Tagliaferri

A quarant’anni dalla sua costruzione, la proprietà della struttura è passata dal Cai Bergamo nelle mani del Comune di Vilminore di Scalve: nel 1996, quando il rifugio era già attivo da una decina d’anni, era stata infatti regolarizzata la sua situazione, con la concessione del diritto di superficie del terreno su cui sorge la struttura dal Comune al Cai stesso. Ma l’accordo aveva la durata di trent’anni e alla sua scadenza, nel maggio scorso, l’immobile del rifugio è automaticamente diventato di proprietà del Comune di Vilminore.

Il bando di assegnazione

Da qui la pubblicazione del bando per la gestione, scaduto la scorsa settimana, che ha assegnato per altri 18 anni il rifugio alla famiglia Tagliaferri. «Abbiamo partecipato al bando come raggruppamento temporaneo di impresa insieme al Cai – spiega a nome della famiglia Stefania Tagliaferri, una delle figlie di Francesco, lo storico gestore del rifugio –. Avevamo fiducia di farcela, ma non era scontato e nei giorni scorsi un po’ di tensione c’era. La bella notizia, arrivata martedì sera, è stata una liberazione».

Al bando aveva partecipato anche un altro soggetto, ma la valutazione del progetto tecnico e dell’offerta economica ha premiato l’accoppiata Cai Bergamo-famiglia Tagliaferri. La riapertura del rifugio avverrà a tempo record. «Già da sabato saremo aperti. Eravamo già pronti, stiamo usando questi pochi giorni per completare i rifornimenti e saliamo in quota».

Chi è Cesco Tagliaferri

Cesco da 41 anni, senza soluzione di continuità, trascorre le sue estati nel nido di aquile del Tagliaferri, che ha costruito con le sue stesse mani, per ricordare il fratello, guida alpina e primo presidente del Cai Valle di Scalve, morto quattro anni prima sul Pukajirka, sulle Ande peruviane. Da diversi anni con lui nella gestione del rifugio ci sono, per diversi periodi, anche le figlie Stefania e Marinella, il genero Uberto e diversi nipoti, che stanno apprendendo dal nonno la passione per la montagna e lo stile di accoglienza tradizionale e genuino che ha fatto del Tagliaferri uno dei rifugi più noti e apprezzati della montagna bergamasca. Il rifugio sarà aperto da questo fine settimana fino alla fine del mese di settembre tutti i giorni; proseguirà poi ancora per alcuni fine settimana a seconda delle condizioni meteo. Confermata anche la storica staffetta da Ronco al rifugio Tagliaferri, in programma per la prima domenica di settembre, che rappresenta sempre un ritrovo festoso di appassionati di montagna.

«Siamo contenti che la procedura si sia conclusa nel più breve tempo possibile» sottolinea il sindaco di Vilminore, Pietro Orrù, che non nasconde come «umanamente sono felicissimo dell’esito».