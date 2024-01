Esce di casa martedì pomeriggio, si cerca donna di 83 anni a Palazzago

L’appello delle froze dell’ordine per Maria Barbara Mangili

La signora è uscita di casa: i familiari, non vedendola rientrare, verso le 17 hanno dato l’allarme, poiché a quell’ora cominciava a far buio. Al comando dei Vigili del fuoco di Bergamo è scattato il piano emergenza ricerche: sono intervenuti i Vigili del fuoco con le squadre specialistiche. Da Bergamo l’Ucl (Unità di comando locale), i Sapr (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto, ovvero i droni), le unità cinofile e i Tas (Topografia applicata al soccorso) oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e un decina di volontari dell’Antincendio boschivo Valle Imagna-Protezione civile di Palazzago, coordinata dal responsabile Umberto Bosc con Manuel Maggioni. Le squadre sono state impegnate nella zona Forcella di Burligo ma della pensionata sino a a tarda sera nessuna traccia. Le ricerche sono continuate nella notte e proseguono nella giornata del 3 gennaio.



La signora, di 83 anni, è alta circa 1 metro e 60 cm ed è uscita di casa indossando dei pantaloni scuri e una giacca a vento viola, per incamminarsi in direzione della cappella “della Forcella”.

Tutti coloro che avessero informazioni possono contattare il 112 o il Posto Comando Avanzato dei Vigili del fuoco al 334/6843550.