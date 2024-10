Scontro con un’auto, sbalzato per 25 metri: muore motociclista di Sant’Omobono

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 1° ottobre, intorno alle 17,45. Nello scontro con un’auto è morto Tiziano Locatelli, autista 53enne di Sant’Omobono (dove per anni ha gestito il Bar Juve). Viveva con l’anziana madre nei pressi delle scuole elementari di Selino Basso. Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 175 che collega l’abitato di Almenno San Bartolomeo con Barzana, al confine con quest’ultimo Comune. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto – a cui hanno assistito anche alcuni automobilisti di passaggio in quel momento – il 53enne, alla guida di uno scooter TMax, stava procedendo da Almenno in direzione di Barzana.

L’incidente

L’urto, poi rivelatosi fatale con l’auto, è avvenuto all’altezza del mobilificio Rota, in un tratto di strada con doppia linea continua. In quel momento – poco prima delle 18 – il traffico era particolarmente sostenuto. In direzione di Almenno, arrivando da Barzana, c’era una colonna di auto. Da una strada laterale alla provinciale, in via Aldo Moro, si stava immettendo una Opel Corsa, alla cui guida c’era un 28enne di Sotto il Monte. L’immissione è possibile solo sulla corsia di destra, verso Almenno. C’è, invece, il divieto di girare verso sinistra: per prendere quella direzione è necessario proseguire verso Almenno e fare inversione utilizzando la rotatoria poco distante.

Il giovane alla guida della Opel, dipendente di una ditta della zona, stava rincasando dal lavoro. In quel momento la visibilità dei veicoli che provenivano da Almenno era però scarsa, proprio a causa della coda di auto proveniente da Barzana. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la Opel, per cause in corso di accertamento, ha attraversato la corsia dei veicoli diretti ad Almenno per poi svoltare a sinistra sulla corsia per Barzana, proprio nel momento in cui arrivava, nella medesima direzione, Locatelli in sella al suo scooter.

Tremendo l’impatto del TMax sulla portiera destra della Opel Corsa. Il motociclista è stato sbalzato per circa 25 metri ed è finito in un avvallamento a lato della carreggiata di destra della provinciale. Illeso il giovane di Sotto il Monte. Nello schianto ci sarebbe stato anche un urto con una seconda vettura visto che la Opel ha riportato danni nella parte frontale sinistra. Ma nell’incidente nessun altro automobilista coinvolto si è fermato.

Volontaria Cri tenta il massaggio cardiaco

Il rumore dello schianto è stato udito anche dal personale del mobilificio Rota che si trova proprio di fronte al luogo dell’incidente: è stata una giovane volontaria della Croce Rossa che lavora nel mobilificio a raggiungere il motociclista e per alcuni minuti a praticare il massaggio cardiaco ma, purtroppo, invano. Il 53enne è morto sul colpo: la salma è stata portata alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto ambulanza e Polizia stradale che ha poi chiuso una carreggiata per consentire soccorsi e rilievi dell’incidente.