Tornano gli spettacolari giochi di luce dentro San Tomè

Una visita guidata speciale tra fenomeni luminosi a San Tomè . È questo quanto andrà «in scena» mercoledì 20 marzo ad Almenno San Bartolomeo , dove, in occasione dell’equinozio primaverile, il professor Adriano Gaspani , astronomo della Società Italiana di Archeoastronomia e della Seac-European Society for Cultural Astronomy , condurrà una visita guidata al raggio equinoziale nella rotonda di San Tomè.

Il fenomeno

La particolare geometria della rotonda di San Tomè, infatti, unita alla sua particolare orientazione astronomica permettono il verificarsi di alcuni spettacolari giochi di luce di grande effetto, provocati dai raggi del sole e dalla luna all’interno della chiesa romanica. «Quando il Sole si trova nella giusta posizione nel cielo – spiega Gaspani – in modo da essere allineato con qualche apertura nei muri delle chiese romaniche si generano giochi di luce molto spettacolari. Durante il Medioevo questi spettacolari effetti luminosi erano considerati di grande effetto ierofanico e furono deliberatamente calcolati. Nella rotonda di San Tomè il fenomeno più spettacolare si verifica ogni anno in prossimità dei giorni degli equinozi, proprio come mercoledì». Quando i partecipanti alla visita, proposta dalla Fondazione Lemine , potranno quindi assistere all’«arrivo» del raggio equinoziale.

La visita

«Dal punto di vista ottico – conclude – l’effetto fisico è quello della “camera oscura”, in cui la luce da una sorgente estesa, che passa per un foro molto piccolo proietta l’immagine capovolta della sorgente, che è tanto più a fuoco quanto è piccolo il foro: è il fenomeno usato per le pellicole fotografiche. Sull’altare si proietta così l’immagine leggermente sfocata del disco solare, che muovendosi gradualmente illumina il tabernacolo al tramonto». La visita inizierà alle ore 16 di oggi (mercoledì 19 marzo), con la proiezione del raggio equinoziale che dovrebbe avvenire alle 16,37 (teorico). L’evento è inserito nel festival Antico Lemine, promosso in collaborazione con il Comune di Almenno San Bartolomeo.