A Colere si montano i pali della nuova ovovia - Video

Investimento di circa 25 milioni

Lo scorso aprile la prima pietra

Ad aprile, con una celebrazione ufficiale di posa della prima pietra, benedetta dal parroco del paese don Mauro Tribbia, ha preso il via la parte edile dei lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di risalita. Adesso è iniziata anche la posa dei pali per la nuova ovovia che dalla località Carbonera condurrà al Polzone. Una cabinovia da dieci posti, retta da 8 plinti (al posto dei 24 presenti in passato). Seguiranno a stretto giro i lavori per il secondo impianto: sono ai nastri di partenza, in questo caso, le opere in cemento armato per la seggiovia che conduce dal Polzone alla Cima Bianca. Si tratterà in questo secondo caso di un impianto a sei posti, con 13 piloni (contro i 33 plinti di quello presente sinora). Lo skilift Capanno sarà infine sostituito da una seggiovia. Dopo una stagione di fermo degli impianti, Colere, in piena estate, assapora già il sapore della ripartenza.