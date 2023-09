A raduno le Guide alpine, nuovi orizzonti in quota il 23 e 24 settembre a Colere

La Val di Scalve sarà nei prossimi giorni il teatro della Festa delle Guide alpine della Lombardia: sabato 23 settembre e domenica 24 sentieri e località della valle ospiteranno una lunga serie di eventi, aperti a tutti e sempre gratuiti, organizzati dalle guide alpine lombarde. Il fitto programma prevede escursioni, arrampicate in falesia, lezioni sulla progressione su via ferrata e sulla tecnica del nordic walking e giochi aerei per bambini e adulti, che si svolgeranno in contemporanea, con ritrovo sia sabato e sia il giorno successivo alle 9 al Presolana Cultural Forum di Colere. A tutte le attività possono partecipare anche i minori, dai 10 anni per le escursioni e dagli 8 per le arrampicate.