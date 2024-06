Albino, incendio in cotonificio: macchinario in fiamme

Poco dopo le 13,15 di oggi, giovedì 20 giugno, è scoppiato un incendio in un cotonificio di via Pradella ad Albino. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un macchinario per poi propagarsi anche al seminterrato. Tra i lavoratori, evacuati per tempo, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute per domare l’incendio quattro squadre dei Vigili del fuoco da Bergamo, Clusone e Gazzaniga.