A salvarlo è stato un amico connazionale di 33 anni, che s’è tuffato ed è riuscito a recuperarlo e a portarlo a riva. Il giovane ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non è escluso che all’origine dell’episodio, accaduto ieri poco dopo le 17, ci sia un malore. La portata del fiume infatti in quel punto non era eccessiva: insomma, la corrente non era forte e non c’erano punti molto profondi.