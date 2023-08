Apre «La Ripa di San Vigilio»: la famiglia Acquaroli raddoppia

Apre ufficialmente martedì 8 agosto il nuovo ristorante La Ripa di San Vigilio in Città Alta. La famiglia Acquaroli è pronta ad accogliere i commensali dopo tre mesi di lavori, necessari per riportare agli antichi splendori il locale occupato dallo storico Gourmet. La nuova location si affianca al Baretto di San Vigilio con un’offerta enogastronomica di livello. A gestire il ristorante ci penseranno i tre giovani fratelli Lucia, Annalisa e Tito, figli di Beppe Acquaroli, che rappresentano la quarta generazione della famiglia di ristoratori. La brigata di cucina verrà invece coordinata dallo chef Cristiano Semperboni che, dopo aver studiato all’alberghiero di Nembro, ha fatto esperienza in locali importanti, affiancando professionisti come gli chef Cerea e Perbellini.