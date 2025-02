Ardesio, frontale sulla provinciale 49: morto un uomo di 61 anni - Video

Uno scontro frontale tra un’auto e un camion ad Ardesio, ha causato la morte di un uomo e il ferimento di una 25enne. Il conducente del mezzo pesante non ha invece avuto bisogno del trasporto in ospedale. L’uomo, di 61 anni, originario della valle Seriana, - riferisce il 118 - era alla guida dell’auto ed è morto sul colpo mentre la giovane passeggera è rimasta ferita in modo grave con traumi alla testa, al volto e agli arti ed è stata trasportata agli Spedali civili di Brescia in elicottero.