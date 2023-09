Ardesio piange Diego: oggi pomeriggio i funerali del 16enne

Una giornata di dolore: Ardesio si stringe attorno alla famiglia di Diego Fornoni, il giovane stroncato venerdì da una leucemia fulminante. Animatore in oratorio, giocatore di calcio, «un’esplosione di vitalità». Ma in meno di due giorni il suo sorriso, a 16 anni, si è spento, strappato ai suoi affetti e alla sua vita.

Il lieve dolore che aveva cominciato ad accusare a una gamba un mese fa è diventato più forte mercoledì sera e insopportabile giovedì mattina quando, durante la tac al pronto soccorso di Piario, è andato in coma. Immediato il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni XXIII e l’intervento per arginare l’emorragia cerebrale. L’intero paese si è ritrovato a pregare per Diego e la sua famiglia nel santuario. Il decesso venerdì, lunedì i funerali con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Yvan Caccia. Le esequie nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, partendo alle 16 dall’abitazione di via Alessandro Manzoni 19, dove Diego è composto da sabato pomeriggio: qui in tantissimi sono arrivati per stringersi intorno ai suoi cari.