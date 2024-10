Aurora boreale in Italia, avvistata dalla cima del Pora e dal Canto Alto - Foto

Riecco l’aurora boreale. Nella serata di giovedì 10 ottobre lo spettacolo è tornato ad essere visibile in diverse località italiane. Nella Bergamasca i primi bagliori sono stati immortalati intorno alle 21 anche dalle webcam sulle Orobie, in particolare quelle del Monte Pora (1.880 metri di altitudine) e del Canto Alto (1.146 metri). Era già successo lo scorso maggio e, prima ancora, l’anno scorso nei mesi di settembre e novembre.

Tempesta geomagnetica

Nelle scorse ore gli esperti avevano annunciato l’arrivo di una forte tempesta geomagnetica tra il 10 e l’11 ottobre: secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa, la tempesta potrebbe raggiungere la classe G4 – la seconda più intensa in una scala che va da G1 a G5 – con possibili problemi alla rete elettrica, danni ai satelliti in orbita intorno alla Terra, blackout radio e interruzioni nei sistemi di navigazione satellitare, oltre alle aurore visibili a latitudini molto più basse del consueto. «La presenza delle aurore non è mai scontata - aveva spiegato all’agenzia Ansa Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste - ma in questo caso ci sono buone probabilità».