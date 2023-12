Auto fuori strada a Nembro nella notte: muore una 18enne e altri 4 giovanissimi feriti

Un’auto con cinque giovani a bordo, tutti tra i 17 e 19 anni, è uscita di strada nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre per cause ancora da accertare. Da una prima ricostruzione la vettura sarebbe scivolata sull’asfalto ghiacciato, andando a sbattere contro un muretto che costeggia la strada e infine si sia ribaltata. Erano le 2.30 su via Gavarno all’altezza della frazione Rinnovata.