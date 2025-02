Avevano truffato anziani a Castione, San Pellegrino e Strozza: due arresti e un divieto di dimora

La truffa del finto incidente stradale del figlio

I deferiti, nella giornata del 13 settembre, in concorso tra loro, in due distinte situazioni, ma con simile modus operandi, dopo aver contattato telefonicamente le anziane, fingendosi prima carabinieri e poi avvocati dei figli, coinvolti in un presunto incidente stradale, si facevano consegnare dalle due vittime oltre 8.000 euro tra contanti e monili in oro.