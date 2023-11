Azzone, un ponte militare per collegare la Val di Scalve alla Val Camonica

Un ponte militare in ferro per consentire di continuare a viaggiare tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica: lo ha posizionato la Provincia di Bergamo nel territorio di Azzone lungo la Provinciale 59, nel punto in cui la strada scavalca il torrente della Val Giogna. Il ponte Bailey sostituisce temporaneamente lo storico attraversamento su cui Via Tasso sta intervenendo, per riqualificarlo e allargarlo.