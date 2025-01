Cade da un’altezza di 6 metri a Clusone, muore 56enne

Infortunio mortale a Clusone: il muletto

Il tragico incidente il 7 gennaio intorno alle 11 nell’azienda di via Albricci: per cause ancora da verificare, l’uomo è caduto dalle forche di un muletto che stava utilizzando per raggiungere una parete di un muro dell’azienda che doveva essere pulita. Un volo di circa 6 metri che non gli ha dato scampo.