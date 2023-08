Cadute e malori in montagna, tre interventi del Soccorso alpino

Tre interventi in Val Seriana nella giornata di giovedì 24 agosto per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Intorno alle 8,30 sono stati attivati dalla centrale per un uomo di 67 anni, caduto nella zona delle vecchie piste da sci di Valcanale, comune di Ardesio. Aveva riportato alcuni traumi. Sono partite le squadre territoriali, sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. La squadra ha dato supporto all’équipe dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni non gravi. L’intervento è finito poco dopo le 10.

Nel pomeriggio, verso le 14,30, la Stazione di Valbondione è stata allertata per una persona che aveva avuto un malore lungo il sentiero invernale del rifugio Curò. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; pronti in piazzola sei tecnici a supporto delle operazioni. L’uomo, 64 anni, è stato portato al Papa Giovanni in condizioni non gravi.