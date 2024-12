Castione, strada bloccata per un camion incastrato - Foto

Sul posto i vigili del fuoco e una gru per riuscire a liberare la strada per ora chiusa al traffico. Il bilico del mezzo pesante occupa tutta la carreggiata.

Sulla strada 671

L’incidente, senza feriti, è avvenuto intorno alle 9.30 di lunedì 2 dicembre: il traffico è completamente bloccato sulla 671. Il mezzo stava scendendo da un cantiere e stava trasportando una ruspa quando è rimasto incastrato in una curva. In azione i vigili del fuoco di Clusone con tre mezzi e i carabinieri.

L’Anas ha chiuso temporaneamente il tratto della strada statale della Val Seriana. Il traffico viene deviato, in loco, lungo la viabilità alternativa. Sul posto - oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri - anche le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Con l’ausilio di una gru, infatti, i vigili del Fuoco stanno lavorando per liberare la strada e ripristinare la normale viabilità.