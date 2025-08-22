Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 22 Agosto 2025

Clusone, un fiume di giovani alla veglia per Matilde

IL DOLORE. In tantissimi, giovani e non soltanto, hanno partecipato al momento di preghiera condotto da don Alex Carlessi, direttore dell’oratorio.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Centinaia di giovani a Clusone, alla veglia per Matilde
Centinaia di giovani a Clusone, alla veglia per Matilde

Clusone

In tantissimi, già prima della veglia condotta da don Alex Carlessi, direttore dell’oratorio di Clusone, si sono ritrovati venerdì 22 agosto attorno al feretro di Matilde Valeri, la ragazza di 14 anni stroncata da un malore mentre si trovava al mare a Caorle, in Veneto.

Il lutto a Clusone

Matilde Valeri, avrebbe dovuto compiere 15 anni a settembre
Matilde Valeri, avrebbe dovuto compiere 15 anni a settembre
Uno degli striscioni per Matilde
Uno degli striscioni per Matilde

Un fiume di ragazzi e non soltanto, che si sono stretti alla mamma Carmen e al papà Achille. Tra loro anche il sindaco, Massimo Morstabilini, l’arciprete monsignor Giuliano Borlini, il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Maurizio Guadalupi, familiari, amici e tante persone.

Uno ad uno, i giovani hanno portato a Matilde i pensieri scritti in suo ricordo. Cantando e battendo le mani, stringendosi nel dolore.

