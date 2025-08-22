Clusone, un fiume di giovani alla veglia per Matilde

Il lutto a Clusone

Un fiume di ragazzi e non soltanto, che si sono stretti alla mamma Carmen e al papà Achille. Tra loro anche il sindaco, Massimo Morstabilini, l’arciprete monsignor Giuliano Borlini, il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Maurizio Guadalupi, familiari, amici e tante persone.