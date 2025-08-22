Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 22 Agosto 2025
Clusone, un fiume di giovani alla veglia per Matilde
IL DOLORE. In tantissimi, giovani e non soltanto, hanno partecipato al momento di preghiera condotto da don Alex Carlessi, direttore dell’oratorio.
Clusone
In tantissimi, già prima della veglia condotta da don Alex Carlessi, direttore dell’oratorio di Clusone, si sono ritrovati venerdì 22 agosto attorno al feretro di Matilde Valeri, la ragazza di 14 anni stroncata da un malore mentre si trovava al mare a Caorle, in Veneto.
Il lutto a Clusone
Un fiume di ragazzi e non soltanto, che si sono stretti alla mamma Carmen e al papà Achille. Tra loro anche il sindaco, Massimo Morstabilini, l’arciprete monsignor Giuliano Borlini, il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Maurizio Guadalupi, familiari, amici e tante persone.
Uno ad uno, i giovani hanno portato a Matilde i pensieri scritti in suo ricordo. Cantando e battendo le mani, stringendosi nel dolore.
