Cronaca / Valle Seriana
Sabato 23 Agosto 2025

Clusone, lutto cittadino per Matilde. I funerali alle 15

LE ESEQUIE. Matilde ha lasciato un profondo vuoto in tutta la comunità: commozione e dolore sono le emozioni provate in questa settimana di lacrime. Alle 15 di sabato 23 agosto i funerali della ragazza nella Basilica di Clusone. In concomitanza il lutto cittadino.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Fiori per Matilde Valeri
Fiori per Matilde Valeri
(Foto di Colleoni)

Clusone

Sabato 23 agosto alle 15 saranno celebrati i funerali in Basilica di Matilde Valeri e ancora una volta Clusone la abbraccerà, proprio come ha fatto in questi giorni, da lunedì 19 quando la ragazza, improvvisamente, si è sentita male in vacanza e da quando i familiari hanno dato la triste notizia. Matilde ha lasciato un profondo vuoto in tutta la comunità: commozione e dolore sono le emozioni provate in questa settimana di lacrime.

La chiesetta di San Luigi a Clusone: in questi giorni è stato luogo di preghiera e cordoglio per Matilde
La chiesetta di San Luigi a Clusone: in questi giorni è stato luogo di preghiera e cordoglio per Matilde
(Foto di Colleoni)

Al mare con i genitori

Matilde Valeri
Matilde Valeri

La ragazza di 14 anni morta a Treviso dopo essere stata colpita da un’embolia polmonare mentre era in spiaggia con la mamma Carmen Scandella e il papà Achille. Erano a pochi chilometri da Eraclea, località veneta di cui è originario l’uomo. Ore tremende, illuminate però dall’amore e dalla generosità, tanto che gli organi della ragazza, su decisione dei genitori, sono stati prelevati e trapiantati in persone che ne avevano bisogno.

Sabato lutto cittadino

Per onorare la memoria della ragazza, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie. Un modo darà la possibilità a tutta la cittadina di Clusone ma non solo di dimostrare vicinanza alla famiglia «e riflettere sulla fragilità della vita e sulla preziosità di ogni istante», ha detto il primo cittadino Massimo Morstabilini.

In tantissimi fuori dal sagrato della chiesa di San Luigi, sul sagrato della basilica a Clusone venerdì per la veglia
In tantissimi fuori dal sagrato della chiesa di San Luigi, sul sagrato della basilica a Clusone venerdì per la veglia

Giovedì e venerdì sono stati giorni di commemorazione e veglie. In particolare venerdì un fiume di ragazzi ha riempito la piccola chiesa di San Luigi, colma di fiori, peluche e pensieri per Mati. Con gli occhi gonfi e la sola forza di abbracciarsi. Pure sul sagrato della basilica, tutti con in mano il foglio della veglia «A-Dio Matilde - La vita ci è donata per cercare Dio. La morte per trovarlo. L’eternità per possederlo».

In fila per portare il proprio pensiero a Matilde Valeri, nella chiesa di San Luigi, sul sagrato della basilica a Clusone
In fila per portare il proprio pensiero a Matilde Valeri, nella chiesa di San Luigi, sul sagrato della basilica a Clusone
In Mozambico il ricordo a Matilde
In Mozambico il ricordo a Matilde

Quanti adolescenti, la veglia è stata pensata per loro. E pure tanti giovani, mamme e papà non sono voluti mancare. Con loro il sindaco Massimo Morstabilini, l’arciprete monsignor Giuliano Borlini, don Carlo Maria Viscardi, parroco delle Fiorine (dove la famiglia Valeri si è trasferita da poco), il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Maurizio Guadalupi.

Oggi pomeriggio sarà ancora preghiera e ricordi. Tutta la comunità si stringerà attorno alla famiglia e, ancora una volta, penserà a Matilde, la stella più bella di queste notti.

