Cronaca / Valle Seriana
Sabato 23 Agosto 2025
Clusone, lutto cittadino per Matilde. I funerali alle 15
LE ESEQUIE. Matilde ha lasciato un profondo vuoto in tutta la comunità: commozione e dolore sono le emozioni provate in questa settimana di lacrime. Alle 15 di sabato 23 agosto i funerali della ragazza nella Basilica di Clusone. In concomitanza il lutto cittadino.
Clusone
Sabato 23 agosto alle 15 saranno celebrati i funerali in Basilica di Matilde Valeri e ancora una volta Clusone la abbraccerà, proprio come ha fatto in questi giorni, da lunedì 19 quando la ragazza, improvvisamente, si è sentita male in vacanza e da quando i familiari hanno dato la triste notizia. Matilde ha lasciato un profondo vuoto in tutta la comunità: commozione e dolore sono le emozioni provate in questa settimana di lacrime.
Al mare con i genitori
La ragazza di 14 anni morta a Treviso dopo essere stata colpita da un’embolia polmonare mentre era in spiaggia con la mamma Carmen Scandella e il papà Achille. Erano a pochi chilometri da Eraclea, località veneta di cui è originario l’uomo. Ore tremende, illuminate però dall’amore e dalla generosità, tanto che gli organi della ragazza, su decisione dei genitori, sono stati prelevati e trapiantati in persone che ne avevano bisogno.
Sabato lutto cittadino
Per onorare la memoria della ragazza, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie. Un modo darà la possibilità a tutta la cittadina di Clusone ma non solo di dimostrare vicinanza alla famiglia «e riflettere sulla fragilità della vita e sulla preziosità di ogni istante», ha detto il primo cittadino Massimo Morstabilini.
Giovedì e venerdì sono stati giorni di commemorazione e veglie. In particolare venerdì un fiume di ragazzi ha riempito la piccola chiesa di San Luigi, colma di fiori, peluche e pensieri per Mati. Con gli occhi gonfi e la sola forza di abbracciarsi. Pure sul sagrato della basilica, tutti con in mano il foglio della veglia «A-Dio Matilde - La vita ci è donata per cercare Dio. La morte per trovarlo. L’eternità per possederlo».
Quanti adolescenti, la veglia è stata pensata per loro. E pure tanti giovani, mamme e papà non sono voluti mancare. Con loro il sindaco Massimo Morstabilini, l’arciprete monsignor Giuliano Borlini, don Carlo Maria Viscardi, parroco delle Fiorine (dove la famiglia Valeri si è trasferita da poco), il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Maurizio Guadalupi.
Oggi pomeriggio sarà ancora preghiera e ricordi. Tutta la comunità si stringerà attorno alla famiglia e, ancora una volta, penserà a Matilde, la stella più bella di queste notti.
