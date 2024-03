Disperso in Presolana, trovato il corpo di Claudio Ongaro

È stato trovato domenica mattina, 24 marzo, il corpo senza vita di Claudio Ongaro, quarantenne delle Fiorine di Clusone scomparso lo scorso 5 ottobre nella zona del Passo della Presolana. L’uomo aveva raggiunto in mattinata la zona del Passo con la sua auto per intraprendere un’escursione verso la Presolana e di lui si erano perse le tracce. Le prolungate ricerche con un imponente dispiegamento di soccorritori, mezzi e tecnologie - erano stati impiegati anche i droni - purtroppo non avevano avuto esito. Secondo le prime informazioni, sabato 23 marzo in Presolana è stato notato un casco molto simile al suo e domenica mattina è stato trovato il corpo. Sul posto Soccorso alpino, elicottero della Guardia di finanza, carabinieri e polizia locale. Seguono aggiornamenti.