Domenica di ricerche per Claudio Ongaro: in serata un vertice dei soccorritori - Foto e video

Le ricerche di Ongaro sono proseguite per tutta la giornata di domenica 8 ottobre, ancora con il coinvolgimento del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e diversi gruppi della Protezione civile. In campo ancora le unità cinofile e i droni (al mattino quello del Soccorso Alpino, in queste ore quello dei Vigili del Fuoco).