Doppio incidente sulla statale 671, traffico in tilt in Valle Seriana

Lunghe code in Valle Seriana

È stato chiuso un tratto della statale 671 : chi viaggia in direzione Bergamo, a Gazzaniga deve proseguire sulla provinciale, mentre chi viaggia in direzione Clusone deve uscire allo svincolo di Albino-Pradalunga. E quindi proseguire paese per paese, in entrambi i casi.

Lunghe code sulla statale, in direzione Clusone, già dalla galleria Montenegrone e da Bergamo. In direzione della città, le code si stanno formando già a partire da Gazzaniga.

L’incidente in galleria

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo prima contro la cabina e poi contro la parte cassonata di un mezzo pesante che stava procedendo in direzione di Clusone. All’arrivo dei vigili del fuoco di Gazzaniga e di Bergamo i due feriti erano già stati estratti dall’auto per i primi soccorsi: le loro condizioni non sono gravi. La galleria è stata quindi chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni da parte dei volontari del soccorso e dei vigili del fuoco, che procederanno con la messa in sicurezza del tunnel.