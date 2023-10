Escursionista disperso in Presolana: riprese le ricerche stamattina con elicotteri, cani e droni

Sono riprese stamattina (sabato 7 ottobre) le ricerche di Claudio Ongaro, il quarantenne delle Fiorine di Clusone disperso da giovedì sera in Presolana . Impegnate le squadre Cnsas-Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza e tutto il sistema di coordinamento dei Vigili del fuoco di Bergamo, elicotteri, droni, squadre cinofile, per cercare di trovare al più presto l’escursionista che giovedì mattina aveva raggiunto il Passo della Presolana con la sua auto per un’escursione sulla Regina delle Orobie e purtroppo non ha più fatto ritorno a casa, come aveva annunciato ai famigliari e anche ai colleghi di lavoro delle «Fonti Pineta».

La segnalazione dei parenti

Preparato e attrezzato

«La Presolana è uno dei suoi luoghi preferiti», spiega il fratello, don Diego Ongaro, che proprio in questi giorni doveva fare il suo ingresso nella parrocchia di Pedrengo dopo aver salutato San Giovanni Bianco, momento rinviato per dare la possibilità a don Diego di restare vicino alla famiglia, a casa, alle Fiorine. «Tante persone dalle comunità dove sono stato in questi anni stanno chiamando per chiedere informazioni e soprattutto per dimostrare la propria vicinanza in questo momento a me e alla nostra famiglia, mia madre, mio fratello, mia cognata, mio nipote», spiega don Diego, che ieri ha celebrato la Messa nella sua parrocchia d’origine alle Fiorine. La famiglia ha lanciato un appello a chiunque avesse visto Claudio di avvisare le forze dell’ordine.