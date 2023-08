Fa caldo? E io metto la giacca a vento, ma in miniera. Tutto esaurito, anche nelle grotte

Prosegue l’ondata di caldo sulla nostra provincia. Anche martedì 22 agosto le temperature hanno raggiunto i 35-36 gradi un po’ ovunque, e perfino in quota si sono registrate minime non sotto i 14 gradi del rifugio Tagliaferri, il più elevato delle Orobie con i suoi 2325 metri, valore estivo notturno che lo stesso gestore Francesco Tagliaferri non ricorda di avere mai riscontrato in tanti anni trascorsi in quota.