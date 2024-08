Fiamme in gelateria, rogo spento ad Albino: un intossicato lieve

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Albino per un incendio in una gelateria nel tardo pomeriggio di domenica 18 agosto. Le fiamme sono divampate nei locali della gelateria “Franca”, in via Marconi, e sono state domate poco dopo. Al momento del rogo l’esercizio commerciale era aperto: dalle prime informazioni raccolte, avrebbe preso fuoco una friggitrice e la relativa cappa da cui sono divampate le fiamme causando anche del fumo esterno, notato anche a distanza dal locale.

Rogo alla gelateria “Franca”

Tra i dipendenti e gli avventori della gelateria non sono stati registrati feriti ma solo un intossicato lieve, che è stato trasportato in codice giallo, per esalazioni, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un dipendente della gelateria è stato invece visitato in ambulanza: le sue condizioni non hanno però necessitato di ulteriori accertamenti in ospedale.