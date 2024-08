Forte grandinata in Val Seriana, code e disagi sulla statale 671 - Video

Un violento nubifragio si è abbattuto nella mattinata di lunedì 26 agosto, intorno alle 7, in Val Seriana. Notevoli i disagi registrati alla viabilità lungo la 671, tornata a riempirsi proprio questa mattina, complice il ritorno al lavoro di molti, con difficoltà a muoversi in strada e lunghe code. Chi ha potuto, ha cercato riparo sotto ponti e cavalcavia per fuggire alla furia di acqua e grandine. Problemi si sono registrati anche in Valgandino, con allagamenti in strada, tra Leffe e Casnigo.