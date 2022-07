Gandino, abbraccio festoso per i 90 anni del gruppo alpini

Sono stati particolarmente intensi e partecipati a Gandino i festeggiamenti per il 90° di fondazione del Gruppo Alpini, fondato nel 1932. Dopo il prologo di sabato 9 luglio (con cerimonie a Barzizza e Cirano, messa alla Tribulina dell’Uccellino e concerto di Coro Penne Nere Almè e Civico Corpo Musicale di Gandino), la radiosa domenica di sole si è aperta con l’alzabandiera davanti alla Scuola Primaria e la sfilata lungo le vie del centro storico. Tantissimi i cittadini in strada ad applaudire , così come i tricolori esposti fra piazze e palazzi. Il corteo, aperto dal Vessillo Sezionale era animato da rappresentanze di tutte le associazioni locali, dai gagliardetti e dalle delegazioni di tutti i gruppi della Val Gandino.