Gandino, cade tagliando una pianta: ferito 41enne
L’INFORTUNIO. L’uomo, di origine camerunese, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Gandino
Stava tagliando una pianta tenendo con una corda un grosso ramo, quando sarebbe inciampato all’indietro cadendo di schiena. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un’abitazione privata a Gandino, venerdì 21 luglio intorno alle 7.
L’uomo, di origine camerunese, è stato trasportato in codice giallo - di media gravità - all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, i carabinieri e il personale di Ats per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA