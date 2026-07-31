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Cronaca / Valle Seriana Venerdì 31 Luglio 2026

Gandino, cade tagliando una pianta: ferito 41enne

L’INFORTUNIO. L’uomo, di origine camerunese, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Gandino, cade tagliando una pianta: ferito 41enne
I carabinieri intervenuti sul luogo dell’infortunio

Gandino

Stava tagliando una pianta tenendo con una corda un grosso ramo, quando sarebbe inciampato all’indietro cadendo di schiena. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un’abitazione privata a Gandino, venerdì 21 luglio intorno alle 7.

L’uomo, di origine camerunese, è stato trasportato in codice giallo - di media gravità - all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, i carabinieri e il personale di Ats per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.

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